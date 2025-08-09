Sancaktepe'de Park Halindeki Araca Yumruk Atıldı

Sancaktepe'de park halindeki bir otomobile agresif bir kişi yumruk attı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi Hakan Gülyiyen, durumu emniyete bildirerek tepki gösterdi.

Sancaktepe'de park halindeki bir otomobile, iddiaya göre bir kişi yumruk attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, araç sahibi Hakan Gülyiyen, "Sinirini arabamdan çıkarmış" diyerek tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de meydana geldi. Aracını park edip aşağıya inen Hakan Gülyiyen, bir süre sonra otomobiline zarar verildiğini fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen Gülyiyen, bir kişinin otomobile yumruk attığını gördü.

Görüntülerle birlikte emniyete başvurduklarını belirten Hakan Gülyiyen, "Kameralardan fark ettik, tespit ettik. Götürdük emniyete verdik, gösterdik. Onlar da gelip inceledi. Daha önce bazı çocukların kavga ettiğini, bu olayın etkisiyle sinirini benim arabamdan çıkardığını duyduk" dedi. - İSTANBUL

