Sancaktepe'de Ölü Doğduğu İddia Edilen Bebek Boş Arazide Bulundu, Anne ve Baba Gözaltına Alındı

SANCAKTEPE'de ölü doğduğu iddia edilen bebek boş araziye gömüldü. Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Boş araziye bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından toprağa gömülü bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı. Bebeğin geçtiğimiz Pazar günün gömüldüğü öğrenildi. Bebeğin ölü doğduğu iddia edilirken olayla ilgili inceleme devam ediyor.