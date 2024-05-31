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Sancaktepe'de inşaat çatısında yangın çıktı

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Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi sahasında inşaat çalışmaları sırasında bir inşaatın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi sahasında inşaat çalışmaları sırasında bir inşaatın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde saat 12.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi sahasında bulunan bir inşaatın çatısında çalışmalar sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından yangın müdahale edilerek kısa sürede kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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