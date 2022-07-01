Sancaktepe'de ters yönde ilerleyen İETT otobüsü küçük kıza feci şekilde çarptı, o anlar kamerada

Sancaktepe'de İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçen kadın ve küçük kıza çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Sancaktepe'de cadde üzerinde ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, caddede karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadın ve küçük kıza çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük kız 5 metre savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe Emek Mahallesi Yenice Solakta geçtiğimiz günlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişi önünde bulunan caddede, hastaneye girmek için bekleyen bir kadın ve küçük kıza karşıdan karşıya geçtikleri esnada ters yönde ilerleyen İETT otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı kadın kazayı sıyrıklarla atlatırken, küçük kız otobüsün çarpması ile 5 metre savruldu. Kazada yaralanan kızı çevredeki esnaflar hastaneye götürdü. Otobüs şoförüne ise olay yerindeki insanlar tepki gösterdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaflar küçük kızı kucaklayarak hastaneye koştu

Kazada, İETT otobüsünün çarpmasıyla yaralanan küçük kızı esnaflar kucaklayarak hastaneye götürdü. Esnaflar, ters yönde ilerleyen ve küçük kıza çarpan şoföre tepki gösterdi.

"Otobüs ters yönden geliyordu"

Kaza anını gören esnaf Mevlüt Kement, "Otobüs ters yönden geliyordu. Kız da burada annesi ile karşıdan karşıya, hastaneye geçerken o esnada otobüs çarptı. Buradan da bir arkadaş sağ olsun hastaneye götürdü. Burası bir acil hastane girişi gibi değil. Tek yön yapıldı burası ancak araçlar buraya park yapıyor. Buraya bir çözüm bulunması gerekli." dedi.