Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sancaktepe'de bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı, 1'i çocuk ve 1'inin hayati tehlikesi var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sancaktepe'de bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı, 1'i çocuk ve 1'inin hayati tehlikesi var Haber Videosunu İzle
Sancaktepe'de bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı, 1'i çocuk ve 1'inin hayati tehlikesi var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe'de halk pazarında çıkan bıçaklı kavgada biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sancaktepe'de pazar yerinde çıkan bıçaklı kavgada biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 08.04'te Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi üzerindeki halk pazarında meydana geldi. İddiaya göre, pazar yeri nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 5 kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa H.'nin (47) yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
ABD'nin İran'a yeni saldırı hazırlığı iddiası! WSJ: Ara seçimlerin ardından kısa ve yoğun bir harekat düzenleyebilir

Üslerden askerler tahliye ediliyor! ABD'nin İran planı sızdı
Motosikletle düşüp boynu kırıldı, felç kaldı! Emirhan Beşer yaşadıklarını iki kitapta anlattı

Motosikletten düştü, boynu kırıldı! Sürücülere kan donduran uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu

Dünya devi 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
Süper Lig'de 9 haftada 7 takım hoca değiştirdi

Bu lig bambaşka! 9 haftada olanlar inanılmaz
Tesla kontrolden çıktı, bir evin içinden geçip metrelerce aşağı uçtu

Başrolde Tesla var! Bir anda eve daldı, sonrası daha da korkunç
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi

14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Televizyondaki görüntü olay oldu
İsrail'de seçim günü dikkat çeken görüntü! Fenomenden Netanyahu'ya destek

Seçimde tarafını belli edip destek istedi
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Takside mide bulandıran görüntü! Hastanenin yanına park edip...
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına, hortum...