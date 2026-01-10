Haberler

Sancaktepe'de otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken arızalanarak dinlenme tesisine çekilen otomobil, kısa süre içinde alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve araç kullanılamaz hale geldi.

Sancaktepe'de seyir halindeyken arızalanan otomobil, dinlenme tesisinde durduktan kısa süre sonra alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Samandıra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.K. yönetimindeki 34 KED 663 plakalı otomobil, seyir halindeyken arızalandı. Sürücü, aracı yol üzerindeki dinlenme tesisine çekti. Kısa süre sonra otomobilden alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
