Sancaktepe'de 55 bin liralık hırsız yakayı ele verdi: Hırsızlık anları kamerada

Sancaktepe'de polisleri görünce kaçtı, hırsız olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Sancaktepe'de rutin denetimlerde bulunan polis ekiplerini gören bir şahıs yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrası yakalanarak GBT kontrolü yapılan şüphelinin, farklı tarihlerde 3 ayrı adreste hırsızlık olayına karışarak toplamda 55 bin 500 Lira çaldığı ve aranması olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede polis ekipleri tarafından rutin denetimlerin yapıldığı sırada M.M.K. isimli şahıs, ekipleri görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Ekipler ile kaçan şahıs arasında yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan şüphelinin GBT kontrolü yapılınca Sancaktepe'de farklı tarihlerde 3 ayrı adreste hırsızlık olayına karıştığı ve aranması olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

55 bin 500 Lira çaldı

Kuyumcu, kafe ve market olmak üzere 3 farklı adresten toplamda 55 bin 500 Lira çalan şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.