Sanatçı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk halk müziğinin sevilen ismi Sevcan Orhan, Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada fenalaştı. Hastaneye sevk edilen Sevcan Orhan'ın müşahede altında tutulacağı açıklandı.

Sanatçı Sevcan Orhan, Lefkoşa'da konser verdiği sırada sahnede fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Orhan'ın müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir otelde sahne aldı. Konseri sırasında fenalaşan Orhan'ın kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü ismin sedye ile konser alanından çıkarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre, hastaneye sevk edilen Sevcan Orhan'ın tansiyonu düştü.

Sanatçı Sevcan Orhan sahnede fenalaştı! Hastaneye kaldırıldı

MÜŞADE ALTINDA TUTULACAK

Kaldırıldığı hastanede bu akşam müşahede altında tutulacağı öğrenilen Orhan'ın orkestra arkadaşları ve sevenleri hastane önünde beklemeye başladı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı! Ağustosta görevi bitecekti

Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Şahin:

bu kıbrısa giden de ya ölüyor ya fenalaşıyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Afrika değil Türkiye! Termometreler 48 dereceyi gördü

Afrika değil Türkiye! Fotoğraf bugün çekildi
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "Geçmiş olsun" ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.