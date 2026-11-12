Samsun Vezirköprü'de yüksekten düşen işçi hastanede kurtarılamadı

Samsun Vezirköprü'de yüksekten düşen işçi hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Meşeli Mahallesi'nde çalıştığı sırada yüksekten düşen işçi ağır yaralandı. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çalıştığı sırada yüksekten düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı sırada yüksekten düşen Ahmet Doğan (32) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.