Üye Girişi
Haberler

Samsun Valisi Orhan Tavlı, suçlulara göz açtırmayacaklarını söyledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda suçluların sokaklarda rahat dolaşmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Suç işleyen, araması olan ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiç kimsenin sokaklarda rahat rahat dolaşmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Samsun Huzur ve Güvenlik Toplantısı Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile istihbarat, asayiş, narkotik ve KOM birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Vali Tavlı, "Samsun sokaklarıyla ve sahiliyle huzurlu ve güvenli bir şehir. Bu huzur ve güven ortamının devamını sağlamak için narkotik suçlarla, organize suç örgütleriyle, aranan şahıslar ve her türlü suç odaklarıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla etkin ve koordineli bir şekilde devam etmektedir. Suç işleyen, araması olan ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiç kimsenin sokaklarda rahat rahat dolaşmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orhan Tavlı Samsun Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title