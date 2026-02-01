Terme'de silahla yaralama
Samsun'un Terme ilçesinde A.D. (35) silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Terme'de yaşanan olayda A.D. (35) silahla vurularak yaralandı. Yaralı, Terme Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa