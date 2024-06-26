Samsun'un en işlek caddesinde kavga saniye saniye kamerada

Samsun'un en işlek caddesinde 1'i kadın 4 kişi arasındaki yaşanan kavga, saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki halkın yoğun olduğu Mecidiye Çarşısı olarak bilinen Gazi Caddesi'nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. ve S.Ö. adlı kadın ile Z.K. ve M.U. arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada taraflar yerlerde yuvarlandı. Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN