Üye Girişi
Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak tütün satışına operasyon

Güncelleme:

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kaçak tütün satışı yapan şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda birçok kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak tütün satışı yapan şahıslara jandarma tarafından operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, İ.P. ve D.P. isimli şahısların kaçak tütün ürünleri sattıkları bilgisini alan Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ortak çalışma yaptı. Jandarma ekiplerince şahısların evlerinde eş zamanlı yapılan aramada 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesine bağlı kompresör, 4 bin dal sahte bandrollü boş makaron, 100 dal tütün doldurulmuş makaron ve 4 kg. tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adalar belediyesi hangi parti? Adalar belediye başkanı hangi partiden seçildi? İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları! Erdem Gül kaç yıl ceza aldı? Erdem Gül neden hapse giriyor, sebebi ne? DEM Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırklareli adayı Arzu Fırat ve Adnan Aydın kimdir? Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? DEM Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale adayı Şehriman Güneş ve Rıza Taşkın kimdir? DEM Parti Kayseri Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri adayı Remziye Erener ve İhsan Sarıyar kimdir? Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? DEM Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kastamonu adayı Hatice Uçar ve Yakup Akyol kimdir? AUZEF SINAV TARİHLERİ ne zaman? 2024 AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman başlıyor? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? Nevruz ne zaman 2024? Nevruz nasıl kutlanır, neler yapılır? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir? Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title