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Samsun Terme'de UMKE aracı kaza yaptı, yaralanan yoğun bakım hemşiresi kurtarılamadı

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Samsun Terme'de UMKE aracı kaza yaptı, yaralanan yoğun bakım hemşiresi kurtarılamadı
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Samsun'un Terme ilçesinde dün organ taşıyan UMKE aracının elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanan UMKE görevlisi yoğun bakım hemşiresi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüsü ise Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde nakil için organ taşıyan aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan UMKE görevlisi yoğun bakım hemşiresi Mehmet Can Gür, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 75. kilometresi Sakarlı mevkiinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan nakil için Samsun'a organ getiren Samsun UMKE'ye ait 55 SS 287 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp yoldan çıktı.

Kazada araç sürücüsü Mehmet Akif Çıplak (40) ile Çarşamba Devlet Hastanesi yoğun bakım hemşiresi ve UMKE görevlisi Mehmet Can Gür (26) yaralandı. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Can Gür, ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Gür, daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Mehmet Can Gür, Samsun'daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Gür'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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