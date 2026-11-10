Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Tekkeköy'de oğlunu darbettiği iddia edilen baba adli kontrolle serbest kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Tekkeköy'de oğlunu darbettiği iddia edilen baba adli kontrolle serbest kaldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde oğlunu darbettiği iddia edilen baba, mahkemeye çıkarılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay Kargılı Mahallesi'nde meydana gelirken baba, oğlunun kendisine saldırdığını ileri sürdü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde oğlunu darbettiği iddia edilen baba, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kargılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş., oğlu S.Ş.'yi darbetti. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen baba, oğlunun kendisine saldırdığını ileri sürdü.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan A.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı

Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili sözleri kan dondurdu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda20

Çifte indirim geliyor! Rakam bile belli
BBP'li Çağlayan'dan İBB'ye çağrı: Mağdur hanelerin su borçları silinsin

Yüzlerce ailenin sesi oldu: Borçlarını hemen silin

Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu

Amedspor'un kasasından çuvalla para çıkacak çıkacak! İşte nedeni
Rehberdeki herkese aynı mesaj gitti! 20'şer bin lira istediler

Rehberdeki herkese aynı mesaj gitti! 20'şer bin lira istediler
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi77

Bu görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi!
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü

"İnsanlık ölmemiş" dedirten haber! Verilen karara beğeniler sel gibi
Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik14

Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik