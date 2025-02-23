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Samsun-Sinop Karayolunda Kar ve Buzlanma Faciası: Otobüs ve Araçlar Kuyuya Düştü

Samsun-Sinop Karayolunda Kar ve Buzlanma Faciası: Otobüs ve Araçlar Kuyuya Düştü
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Samsun-Sinop karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kayarak kanala düştü. Trafik ekipleri, kazaya karışan yolcu otobüsü ve otomobili kurtardı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Samsun- Sinop karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kanala düşen yolcu otobüsü ve otomobil, trafik ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Bafra- Sinop karayolunda teyakkuzda olan Bafra Bölge Trafik ekipleri, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kayan araçları çıkartmak için seferber oldu. Sinop istikametinden Samsun'a doğru seyir halinde olan Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Alaçam Yukarıelma mevkisinde kayarak refüjdeki kanala düştü. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine gelen bölge trafik ve Alaçam İlçe Jandarma ekipleri yol güvenliğini alarak, iş makileri yardımıyla otobüsü düştüğü kanaldan uzun uğraşlar sonucu çıkarttı. Habilli mevkisinde de bir otomobil sürücüsü buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı. Habilli Mahallesi Muhtarı'ndan destek isteyen trafik ekipleri otomobili traktör yardımıyla çekerek bulunduğu yerden kurtardı.

Ekipler, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araç sürücülerine kış lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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