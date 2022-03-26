Samsun sahilinde Rus yapımı "hava ştandrosu" bulundu

Edinilen bilgiye göre, sahilde M. Y. isimli vatandaş tarafından patlayıcı maddeye benzeyen bir cisim bulundu. Şahıs durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma PAMİT timince yapılan incelemede cismin patlayıcı özelliği olmayan "hava ştandrosu" olduğu tespit edildi.

"EMNİYET TEDBİRLERİ ALINDI"

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden M. Y. isimli şahıs jandarmayı arayarak deniz kenarında patlayıcı maddeye benzer bir cisim gördüğünü beyan etmesi üzerine buluntu cismin çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.

RUS YAPIMI HAVA ŞANDROSU OLDUĞU ANLAŞILDI

Samsun İl Jandarma Komutanlığı PAMİT timince yapılan incelemede bulunan cismin; Rus menşeili deniz altı mühimmatlarında sevk ve yönlendirmeye yarayan patlayıcı özelliği olmayan hava ştandrosu olduğu tespit edilmiştir. PAMİT timince buluntu cisim emniyet tedbirleri alınarak imha edilecektir. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır" denildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA PATLAYICI MAYIN BENZERİ BİR CİSİM BULUNMUŞTU

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşandı. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Denizin yüzeyindeki cismin incelenmesi işlemine, helikopterler de havadan destek verdi. Mayına benzer yüzen cismin saat 09.30 sıralarında görüldüğü ifade edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa