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Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Gözaltı

Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Gözaltı
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. 6 kişi adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin adreslerinde yasa dışı bahisle ilgili dijital materyaller ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen ve 17 kişinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu illerinde yasa dışı bahis operasyonu kapsamında önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12'si Samsun'da olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerine ait çok sayıda dijital materyale el koyarken, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirdi.

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi serbest bırakılırken, 6 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 7 kişinin ise polisteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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