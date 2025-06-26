Samsun Merkezli Müstescenlik Operasyonunda 42 Gözaltı

Samsun Merkezli Müstescenlik Operasyonunda 42 Gözaltı
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı müstescenlik operasyonunda, 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 42 kişi gözaltına alındı. 48 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Samsun merkezli 13 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı müstescenlik operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Haziran'da Samsun merkezli 13 ilde müstescenlik operasyonu düzenledi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gelen Telegram grubu mail ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Müstescen içerikli görüntü satışı, satın alması ve depoladığı tespit edilen 48 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli 13 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 42 kişiyi gözaltına aldı. İfadesi alınan 19 kişi polis tarafından serbest bırakılırken, polisteki sorgulanması tamamlanan 12 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin ise polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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