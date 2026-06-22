Kültür Yolu Festivali konserinde bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde çıkan kavgada 6 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Yolu Festivali'nin Samsun ayağında İlkadım ilçesi Batıpark'ta dün akşam düzenlenen Derya Uluğ konseri sırasında çıkan kavgada M.H. (21) bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kez bıçaklanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ciğerinin söndüğü öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 çocuğu gözaltına aldı. 4 şüpheli, bugün Samsun Adliyesinde çocuk savcısına ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 2 çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.M.K.K. (17) ve U.K.E. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan geçen yıl düzenlenen Kültür Yolu Festivali konserlerinde de aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı