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Samsun Kavak'ta Samsun-Ankara karayolunda cip takla attı, karı-koca yaralandı

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Samsun Kavak'ta Samsun-Ankara karayolunda cip takla attı, karı-koca yaralandı
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Samsun'un Kavak ilçesinde Samsun-Ankara karayolu Çakallı mevkisinde cipin yoldan çıkarak takla atması sonucu karı-koca yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde cipin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı-koca yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu 26. kilometresi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi Alkan (80) idaresindeki 14 LA 909 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı ve yol kenarında ters döndü.

Kazada sürücü Niyazi Alkan ile eşi Gülser Alkan (74) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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