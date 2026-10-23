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Samsun İlkadım Tepecik'te iki otomobil çarpıştı, yaralanan olmadı

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Samsun İlkadım Tepecik'te iki otomobil çarpıştı, yaralanan olmadı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Tepecik Mahallesi Çevre Yolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, arkadan çarpma sonucu her iki otomobilde de hasar oluştu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tepecik Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mustafa Seçim idaresindeki 55 AGP 104 plakalı otomobil, önünde seyreden Anıl Kalender yönetimindeki 52 AGF 171 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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