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Samsun İlkadım'da uyuşturucudan 10 yıl hapis cezalı hükümlüyü jandarma yakaladı

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Samsun İlkadım'da uyuşturucudan 10 yıl hapis cezalı hükümlüyü jandarma yakaladı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda, hakkında uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.A.'yı (49) yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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