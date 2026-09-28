Haberler

Samsun İlkadım'da kavgada bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da kavgada bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün Selahiye Mahallesi'nde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Olay, dün Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kavgada E.T. (43), bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.A.'yı (29) yakaladı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Damadı teslim oldu, Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın favori ismi için harekete geçildi

Öve öve bitiremediği isim için harekete geçti!
Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı

Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanı görünce çılgına döndü
Park yeri tartışmasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi

Park yeri kavgasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası

Türk futbolseverlerin beklediği haber en sonunda geldi

Dove Cameron ile Måneskin’in yıldızı Damiano David İtalya’da evlendi

Måneskin’in yıldızı Damiano David evlendi! Gelin de dünyaca ünlü çıktı
Bolu Belediyesi'ne 8'inci dalga! Kooperatife 'zimmet' operasyonunda 9 gözaltı

Kooperatife "zimmet" operasyonunda 9 gözaltı