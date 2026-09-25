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Samsun İlkadım'da iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı

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Samsun İlkadım'da iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İstasyon Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana gelen kazada bir otomobilin diğerine arkadan çarptığı belirtildi; yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstasyon Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Y. idaresindeki 55 ATK 643 plakalı otomobil, Özkan Ç. yönetimindeki 55 ASY 297 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özkan Ç., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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