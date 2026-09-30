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Samsun İlkadım'da ikametten 30 bin TL ve 20 gram altın çalan şüpheli tutuklandı

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Samsun İlkadım'da ikametten 30 bin TL ve 20 gram altın çalan şüpheli tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ikametten 30 bin TL nakit para ve 20 gram altın çaldığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarmanın kamera görüntüleriyle yakaladığı şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ikametten 30 bin TL nakit para ve 20 gram altın çaldığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.H.K. (24) ikametinden 30 bin TL nakit para ile 20 gram altının çalındığını belirterek jandarmaya müracaat etti. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada, incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin O.K. (45) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli O.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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