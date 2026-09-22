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Samsun İlkadım'da bıçak ve sopalı kavgada yaralanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Samsun İlkadım'da bıçak ve sopalı kavgada yaralanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada birbirlerini yaralayan 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri ifadesinde, camdan baktığı için çıkan tartışmada bıçakla yaralandığını, kendisinin de sopayla karşılık verdiğini söyledi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada birbirlerini yaralayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Ethem Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.E. ile G.B. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine darp etti. Kavgada Z.B. bıçakla, G.B. ise sopa ile darp sonucu yaralandı.

İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Z.E. ve G.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. G.B., ifadesinde camdan aşağıya baktığı sırada Z.E.'nin kendisine "Bana niye bakıyorsun" dediğini, ardından kapısına geldiğini ve aralarında tartışma çıktığını belirterek, "Beni bıçakla yaraladı, ben de sopayla ona vurdum" diye konuştu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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