Samsun İlkadım'da alkol kavgasında 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde birlikte alkol alan 2 kişi arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerini darp etti. Olayda bir tabanca ve 5 fişek ele geçirilirken gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte alkol alan C.K. (23) ile F.U. (53) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi birbirlerini darp etti. Olay sırasında F.U.'nun üzerinden yere düşen 1 tabanca ve 5 fişek polis ekiplerince ele geçirildi.

İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan F.U. ve C.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı