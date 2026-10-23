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Samsun İlkadım'da 3 aranan şahıs yakalandı, 5 bin 630 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Samsun İlkadım'da 3 aranan şahıs yakalandı, 5 bin 630 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Samsun İlkadım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 630 uyuşturucu hap, 49,30 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 3 aranan şahıs yakalanırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 630 uyuşturucu hap, 49,30 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, aranan 3 şahıs yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda İlkadım ilçesinde 9 kişinin üstü, araçları ve ikametlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 5 bin 630 adet uyuşturucu hap, 49,30 gram sentetik uyuşturucu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile ifadeye yönelik aranan 2 kişi olmak üzere toplam 3 aranan şahıs yakalandı.

Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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