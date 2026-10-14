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Samsun Havza'da sahte tıbbi cihazlara yönelik Farma-1 denetiminde olumsuzluk çıkmadı

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Samsun Havza'da sahte tıbbi cihazlara yönelik Farma-1 denetiminde olumsuzluk çıkmadı
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Samsun Havza'da sağlık ve emniyet ekipleri, Farma-1 operasyonu kapsamında sahte ve taklit tıbbi cihaz denetimi yaptı. Ürünlerin mevzuata uygunluğu incelenirken olumsuz durumla karşılaşılmadı, denetimlerin aralıklarla süreceği belirtildi.

Samsun'un Havza ilçesinde, tıbbi cihazlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimler, "Farma-1" operasyonu kapsamında gerçekleştirildi. Denetimlerde, sahte ve taklit tıbbi cihazlara yönelik kontroller yapılarak ürünlerin mevzuata uygunluğu incelendi.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenli ürünlere erişiminin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.

Yetkililer, halk sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek ürünlere karşı denetim ve kontrol çalışmalarının önem taşıdığını denetimlerin aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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