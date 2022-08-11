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Samsun haberleri! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

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Samsun haberleri! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun gelişmesine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolu Lengerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Ertut idaresindeki 46 KP 881 plakalı kapalı kasa minibüs ile Olgun Keskin yönetimindeki 55 NL 897 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Olgun Keskin ile Melahat Keskin yaralandı. Yaralılar, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Olgun Keskin Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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