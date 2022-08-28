Kumsalda kıyıya vurmuş halde bulunan insan iskeleti panik yarattı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahil kıyısında yürüyen vatandaşlar, insan iskeleti görmeleri üzerine hemen jandarmaya haber verdi.
Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde dolaşan bir kişi denizden kumsala vurmuş göğsünden yukarısı olan insan iskeleti fark etti.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay jandarmaya haber verildi. Kimliği belirsiz iskelet savcının incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa