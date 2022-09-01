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Samsun haberi: Samsun'da define aramak için kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun haberi: Samsun'da define aramak için kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Samsun bölgesinden gelen habere göre Samsun'da define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Samsun'da define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Yaylaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye öre, jandarma ekipleri devriye gezdikleri sırada N.A.(39) ve R.A.'yı (29) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi ile birlikte 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet levye, 1 adet keser, 1 adet halat, 1 adet çekiç, 1 adet kova, 1 adet çapa, 1 adet mala ve 1 adet murç ele geçirildi. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan N.A. ve R.A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Samsun 3. Sayfa Haberler

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