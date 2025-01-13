Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

Samsun Emniyeti 2024'te 889 Siber Suç Çalışması Gerçekleştirdi

Samsun Emniyeti 2024'te 889 Siber Suç Çalışması Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 2024 yılı boyunca yasa dışı bahis ve terör propagandasına kadar birçok alanda toplam 889 resen çalışma yürüttü. Ayrıca, dijital okuryazarlık ve bilinçli internet kullanımı konularında toplumda farkındalık oluşturma çalışmaları da devam ediyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında yasa dışı bahisten, terör propagandasına kadar 889 resen çalışma yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim uzmanlarından oluşan profesyonel kadrosuyla 7 gün 24 saat kesintisiz görev yaparak, sanal ortamda işlenen suçlara karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Ekipler, internet ortamında terör propagandası, toplumsal kargaşa çağrısı, yasa dışı bahis, silah teşhiri ve trafik kural ihlalleri gibi suç unsurlarını içeren paylaşımları titizlikle takip ediyor. Sanal devriye faaliyetleriyle "Siber Vatan"da suç odaklarına göz açtırmayan ekipler, önemli başarılara imza attı.

889 çalışma

2024 yılı içerisinde Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 389'u genel güvenliği kasten tehlikeye sokma (6136 SKM), 224'ü trafik kural ihlali, 97'si güvenlik şube suçları, 76'sı sporda şiddet (6222), 28'i kaçakçılık ve organize suçlar, 20'si siber yasa dışı bahis, 18'i narkotik olayları, 15'i terör propagandası, 22'si diğer suçlar olmak üzere toplam 889 resen çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda 19 ruhsatsız tabanca, 39 kurusıkı tabanca, 32 tüfek ele geçirildi. Ayrıca 224 araca toplamda 1 milyon 311 bin 656 TL cezai işlem uygulandı.

2025 yılında etkin başlangıç

2025'in ilk haftasında, Siber Vatan'da yapılan 64 çalışma sonucunda 10 genel güvenliği tehlikeye sokma (6136 SKM) 9 trafik kural ihlali, 7 güvenlik şube suçları, 30 sporda şiddet, 3 kaçakçılık ve organize suçlar, 1 siber yasa dışı bahis, 4 diğer suçlar tespit edildi. Bu kapsamda 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 40 amaç dışı bıçak ve 12 muşta ele geçirildi.

Siber farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri

Siber suçlarla mücadelenin yalnızca cezai yaptırımlarla sınırlı kalmadığını belirten Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü SİBERAY ekipleri, toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Üniversiteler, okullar, medya, anne-babalar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde, dijital okuryazarlık ve bilinçli internet kullanımı konularında eğitim ve seminerler düzenleniyor.

"Ortam sanal olsa da suç gerçek"

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni bir muharebe alanı olan Siber Vatan'da, emniyet güçleri sokaklarda olduğu gibi internet ortamında da suçla kararlılıkla mücadele ediyor. Sanal devriyelerimiz 7/24 görevlerinin başında. Siber suçlarla mücadelede hep birlikte bilinçlenerek, güçlü bir toplumsal dayanışma ile güvenli bir dijital gelecek inşa ediyoruz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

ABD'yi korkudan titreten tahmin! Hesaplar altüst oldu
img

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
img

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
MasterChef şampiyonu Onur, Beyza ile aşkı mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir CANLI izle! 13 Ocak Uzak Şehir, 9. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! ÇORUM FK İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Çorum-İstanbulspor maçı HD, donmadan, şifresiz izleme linki (Trendyol 1. Lig) Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi? Pazartesi günü hangi diziler var? 10 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Hamburg - İstanbul Hattı filmi İstanul'da nerede çekildi? Hamburg - İstanbul Hattı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? SON DAKİKA Fatih Aydın nerede? Esra Erol Fatih Aydın olayında son durum nedir? Fatih öldü mü, öldürüldü mü? CANLI maç izle! (KONYASPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Ocak günün maçları nereden izlenir? Immobile ayrılıyor mu, gidecek mi? Yemekteyiz Atakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atakan Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Harun kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Harun Bey kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.