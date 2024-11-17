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Samsun'dan yola çıkan otobüs alev alev yandı, yolcular canını zor kurtardı

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Samsun'dan Adana istikametine giden AS Adana firmasına ait yolcu otobüsü, otoyol Damlama Mevkiinde motor kısmından alev alarak yandı. Yolcular son anda tahliye edildi ve itfaiye yangını söndürdü. Sebep olarak sürekli arıza vermesi öne sürülüyor.

Samsun'dan Adana yönüne giden AS Adana firmasına ait S.S.'nin sürücülüğünü yaptığı Mercedes marka 01 ANG 987 plakalı yolcu otobüsü, Pozantı-Tarsus istikameti Damlama mevkiine geldiği sırada motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü otobüsü otoyolun güvenlik şeridine çekip hemen yolcuları tahliye etmeye başladı.

YOLCULAR OTOBÜSÜN SÜREKLİ ARIZA VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Araçta bulunan 30 yolcu ile görevliler tahliye edilerek canlarını son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otobüsü söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler yangını söndürdüğünde otobüsten geriye demir yığını kaldı. Araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Yolcular otobüsün Samsun'dan çıktıktan sonra sürekli arıza verdiğini öne sürdü.

Samsun'dan yola çıkan otobüs alev alev yandı, yolcular canını zor kurtardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇETİNKAYA - 3.Sayfa
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