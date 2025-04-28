Samsun'daki heyelan faciasında hayatını kaybeden baba ve kızları son yolcuğuna uğurlandı
Samsun'daki heyelan faciasında hayatını kaybeden baba ve kızları son yolcuğuna uğurlandı Samsun'daki heyelan faciasında hayatını kaybeden baba Adem Kaya ile çocukları Açelya Mina ve Ayla Kaya son yolcuğuna uğurlandı.
Samsun'daki heyelan faciasında hayatını kaybeden baba ve kızları son yolcuğuna uğurlandı
SAMSUN - Samsun'daki heyelan faciasında hayatını kaybeden baba Adem Kaya ile çocukları Açelya Mina ve Ayla Kaya son yolcuğuna uğurlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa