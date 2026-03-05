Haberler

Samsun'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonet, hafif ticari araç, minibüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından 3 otomobilde yangın çıkarken, alevler kısa sürede araçları sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın çıkan araçların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde araçların çarpıştığı ve ardından çıkan yangın anları yer aldı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Eskişehir'de korkunç olay: Pencereden atlayan adam eşini boğarak öldürmüş

7. kattan atladı! Gerçek polisin eve girmesiyle ortaya çıktı
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı

İran savaşı devam ederken bir bakanını görevden aldı
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Zelenski: ABD, İran İHA'larına karşı bizden destek talep etti

ABD, İran İHA'ları karşısında çaresiz! Resmen Zelenski'ye sığındılar