Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bahadır Karataş idaresindeki 55 ACV 677 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu Sait Turgut yönetimindeki 05 BC 213 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Karataş'ın aracı, kırmızı ışıkta bekleyen 55 HY 109 plakalı otomobile de çarparak durabildi.

Kazada, araç sürücüleri Bahadır Karataş, Sait Turgut, Altınsoy ve 55 ACV 677 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Keziban Karataş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN