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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada 2 araç sürücüsü ve 1 yolcu yaralandı.

Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 araç sürücüsü ile 1 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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