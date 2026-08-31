Samsun'da zincirleme kaza: Yaralı yok
Samsun-Ordu kara yolu Tekkeköy mevkisinde 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik aksaması yaşandı, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 2 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, araçların güvenli bir yere kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı