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Samsun'da zincirleme kaza: Yaralı yok

Samsun'da zincirleme kaza: Yaralı yok
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Samsun-Ordu kara yolu Tekkeköy mevkisinde 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik aksaması yaşandı, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 2 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, araçların güvenli bir yere kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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