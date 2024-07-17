Samsun'da Yolun Karşısına Geçerken Hayatını Kaybeden Kişi

Samsun'da yolun karşısına geçerken refüjde bir anda yere yığılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Sefer Özdemir (60), bir anda refüjdeki ağacın dibine yığıldı. Sefer Özdemir'in bir süre hareketsiz kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına götürüldü. - SAMSUN