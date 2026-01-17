Yolcu midibüsü kazazede aileye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde yolcu midibüsünün, yol kenarında bekleyen kazazede aileye çarpması sonucu baba hayatını kaybetti, eşi ve 2 kızı yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Elifli Mahallesi mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, 55 JN 996 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan 55 AR 863 plakalı kamyona sağ şeritte arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilde bulunanlar araçtan inerek yol kenarında beklemeye başladı.

Bu sırada E.Ü.(56) yönetimindeki 57 AB 714 plakalı yolcu midibüsü, yol kenarında bulunan kazazedeler Adem Sürmeli (55), eşi Tezcan Sürmeli (55) ile çocukları Yasemin Sürmeli (33) ve Burcu Sürmeli'ye (36) çarptı. Kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki kanala sürüklenerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Adem Sürmeli, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burcu Sürmeli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN