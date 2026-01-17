Haberler

Yolcu midibüsü kazazede aileye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Yolcu midibüsü kazazede aileye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde yolcu midibüsünün kazazede aileye çarpması sonucu baba hayatını kaybetti, eşi ve iki kızı yaralandı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, diğer yaralıların durumu iyi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yolcu midibüsünün, yol kenarında bekleyen kazazede aileye çarpması sonucu baba hayatını kaybetti, eşi ve 2 kızı yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Elifli Mahallesi mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, 55 JN 996 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan 55 AR 863 plakalı kamyona sağ şeritte arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilde bulunanlar araçtan inerek yol kenarında beklemeye başladı.

Bu sırada E.Ü.(56) yönetimindeki 57 AB 714 plakalı yolcu midibüsü, yol kenarında bulunan kazazedeler Adem Sürmeli (55), eşi Tezcan Sürmeli (55) ile çocukları Yasemin Sürmeli (33) ve Burcu Sürmeli'ye (36) çarptı. Kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki kanala sürüklenerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Adem Sürmeli, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burcu Sürmeli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun Kökçü'ye sürpriz talip

Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun hakkında sürpriz gelişme
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi

Ordu girdi, halk hemen direkleri temizlemeye başladı
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor