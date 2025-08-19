Samsun'da Yaya Geçidinin Kaldırılmasına Karşı Eylem

Samsun-Ankara karayolunda vatandaşlar, karayolları tarafından kaldırılmak istenen yaya geçitlerinin üzerinde 5 saat boyunca bekleyerek eylem yaptı, çalışmaların yapılmasına izin vermedi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin daha önce yapılan demir yaya geçidini kaldıracağını öğrenen mahalle sakinleri, geçidin üzerine çıkarak tepki gösterdi. 178 haneyi ikiye bölen Samsun-Ankara karayolunun iki yakasını birbirine bağlayan geçidin kaldırılmasına karşı çıkan Sarıışık Mahallesi Muhtarı Ümit Ay ve vatandaşlar, 5 saat boyunca geçit üzerinde bekledi. Vatandaşlar, geçidin kaldırılması yerine üst geçit ya da alt geçit yapılmasını talep etti.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gelerek vatandaşları ikna etmeye çalıştı ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine karayolları ekipleri, çalışmayı durdurup 13. kilometredeki Gürgenyatak Mahallesi'ne geçti. Ancak burada da eski muhtar Mehmet Yılmaz ve mahalle sakinleri yaya geçidi üzerinde bekleyerek çalışmaya izin vermedi. Vatandaşların direnişi üzerine geçidin kaldırılması ertelendi. - SAMSUN