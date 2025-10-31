Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Samsun merkezli Ankara ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 30 Ekim Perşembe günü saat 07.00'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişi bugün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, 1 şüpheli ise Antalya'da SEGBİS işlemleri için hazır edileceği öğrenildi. - SAMSUN