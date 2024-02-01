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Samsun'da Yanındaki Arkadaşı Tarafından Yaralanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi karnından vurularak yaralandı. Şüpheli şahıs ve yanındaki arkadaşı olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayın ardından görüntüsünü çeken muhabirin şüpheliye yönelik sözleri tepki çekti.

Samsun'da yanındaki arkadaşı bir kişiyi karnından vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edilirken, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp görüntüsünü çeken muhabire, "Az yakışıklı çıkalım abi" demesi tepki çekti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan B.T.'yi (34) tabancayla karnından yaralayan İ.M. (36) ve yanındaki arkadaşı S.S.(29) olay yerinden kaçtı. Yaralı B.T. özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları sıcak takip sonrası, olaydan kısa bir süre sonra B.T.'yi saklandığı İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki çatı katında suç aletiyle birlikte yakaladı. Olay sırasında B.T.'nin yanında olan S.S. de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan B.T. ve S.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.S.'nin adliye önünde görüntüsünü çeken muhabire, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp, "Az yakışıklı çıkalım da abi" demesi dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Samsun Güvenlik Adliye Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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