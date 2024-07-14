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Samsun'da yangın sonucu 25 dönüm arazi hasar gördü

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Samsun'un Kavak ilçesinde çıkan yangın sonucu 25 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Olay ilçeye bağlı Talışman Mahallesi Kaşdağı mevkisinde meydana geldi. Yangın, itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Samsun'da yangın sonucu 25 dönüm arazi hasar gördü

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde çıkan yangın sonucu 25 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Olay ilçeye bağlı Talışman Mahallesi Kaşdağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım hasadı yapılan tarım arazisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangın bir süre sonra ormanlık alana da sıçradı. Ekiplerin yaptıkları müdahale sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın nedeniyle yaklaşık 25 dönümlük alanda zarar meydana geldiği öğrenildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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