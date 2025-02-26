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Azerbaycan uyruklu adam otel odasında ölü bulundu

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Samsun'da bir otelde personel, 3 gündür odasından çıkmayan Azerbaycan uyruklu adamı odasında yüzüstü yatar vaziyette ölü buldu. Şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 23 Şubat'ta otele giriş yapan Azerbaycan uyruklu Ruslan Hüsenov (46), 3 gündür odasından çıkmayınca otel çalışanları odaya gitti.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Hüsenov'u oda içerisinde yüzüstü yatar vaziyette hareketsiz bulan personel, durumu 112 Acil Sağlık ile polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ruslan Hüseynov Huseynoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Azerbaycan uyruklu adam otel odasında ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Hüsenov'un ölümü şüpheli bulundu. Polis ekipleri otel odasında ve çevresinde çalışma yaptı. Şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: AA, İHA

Azerbaycan uyruklu adam otel odasında ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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