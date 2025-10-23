Haberler

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 105 bin uyuşturucu hap, 51 gram kokain ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda H.E.A. (19), K.Ç. (20), M.D. (23), A.Y. (25) ve Ş.B. (26) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde bulgulara ulaşıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şahısların Atakum ilçesinde bir ev kiraladıkları tespit edildi. Narkotik ekipleri ev ve zanlılara ait park halindeki araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda araç içerisinde 105 bin 279 adet uyuşturucu hap, evde mutfak dolabının üzerine gizlenmiş 51 gram kokain ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

