Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 105 bin uyuşturucu hap, 51 gram kokain ve silah ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda H.E.A. (19), K.Ç. (20), M.D. (23), A.Y. (25) ve Ş.B. (26) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde bulgulara ulaşıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şahısların Atakum ilçesinde bir ev kiraladıkları tespit edildi. Narkotik ekipleri ev ve zanlılara ait park halindeki araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda araç içerisinde 105 bin 279 adet uyuşturucu hap, evde mutfak dolabının üzerine gizlenmiş 51 gram kokain ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN