Samsun'da araçtaki elektronik zuladan uyuşturucu ve silah çıktı

Samsun'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta, elektronik sistemle çalışan gizli bölme içerisinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir araç Atakum ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan kontroller sırasında koltuklar arasındaki kol dayama ünitesinin olağan dışı olduğu fark edildi. Ekiplerin detaylı incelemesinde, kolçak bölümünde aracın elektronik aksamına müdahale edilerek, silecek ayar düğmesine entegre edilmiş kablo bağlantıları ve anahtar sistemiyle çalışan gizli bir zula oluşturulduğu tespit edildi. Sistemin aktif edilmesiyle açılan gizli bölmede 17,25 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 3,35 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız Glock marka tabanca ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan G.H. (46), B.T. (22) ve A.D. (20) gözaltına alınarak Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan incelemede şüphelilerden A.D.'nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN