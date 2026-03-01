Haberler

Yakakent'te uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Yakakent'te uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yakakent'te operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler A.B. (25) ve F.T.'nin (20) üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1,2 gram esrar, 5 adet sentetik ecza, 2,40 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 1 adet muşta ile 1 adet ruhsatsız otomatik yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

