Yakakent'te uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yakakent'te operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler A.B. (25) ve F.T.'nin (20) üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1,2 gram esrar, 5 adet sentetik ecza, 2,40 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 1 adet muşta ile 1 adet ruhsatsız otomatik yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı